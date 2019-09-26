Ухань. Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США проиграла российско-китайской паре Вероника Кудерметова / Йин-Йин Дуань.
Ухань. 1/4 финала
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Вероника Кудерметова / Йин-Йин Дуань – 4:6, 6:7(2)
Ранее турнир покинула Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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