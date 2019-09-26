Марта Костюк – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 26 сентября, Марта Костюк (№182 WTA) продолжит борьбу на 60-тысячнике ITF в Испании.
Во втором круге 17-летняя украинка сыграет с экс-пятой ракеткой мира Сарой Эррани из Италии (№251 WTA).
Ориентировочное начало матча в 16:00 по Киеву после встречи Большова-Задойнов - Барэ.
Трансляция будет доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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