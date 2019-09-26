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Марта Костюк – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Валенсии

  • 26.09.2019 14:18
  • 1066 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Марта Костюк
В четверг, 26 сентября, Марта Костюк (№182 WTA) продолжит борьбу на 60-тысячнике ITF в Испании.
 
Во втором круге 17-летняя украинка сыграет с экс-пятой ракеткой мира Сарой Эррани из Италии (№251 WTA).
 
Ориентировочное начало матча в 16:00 по Киеву после встречи Большова-Задойнов - Барэ.
 
Трансляция будет доступна здесь.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 15:49
    +1
    sv_2000, 26.09.2019 15:46
    Нифига се.... Та самая Эррани? Она и первой ракеткой, кажется, была, не только пятой.
    А не.... Сорян. То она в парном рейтинге была первой... Но все равно, хоть, понятно, Сара уже не та, но серьезная проверка для Марты. Может, кондиции не те, но мастерство у нее осталось, по любому.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 15:46
    0
    Нифига се.... Та самая Эррани? Она и первой ракеткой, кажется, была, не только пятой.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 15:49
    +1
    sv_2000, 26.09.2019 15:46
    Нифига се.... Та самая Эррани? Она и первой ракеткой, кажется, была, не только пятой.
    А не.... Сорян. То она в парном рейтинге была первой... Но все равно, хоть, понятно, Сара уже не та, но серьезная проверка для Марты. Может, кондиции не те, но мастерство у нее осталось, по любому.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 26.09.2019 15:46
    0
    Нифига се.... Та самая Эррани? Она и первой ракеткой, кажется, была, не только пятой.
    Ссылка
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