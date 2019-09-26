Марта Костюк – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А здесь правильно сделал,если бы он(Д.Леви) мог,то еще установил бы ценник на Почеттино,ато разны...

15:49 — sv_2000

А не.... Сорян. То она в парном рейтинге была первой... Но все равно, хоть, понятно, Сара уже не ...

15:46 — sv_2000

Нифига се.... Та самая Эррани? Она и первой ракеткой, кажется, была, не только пятой.