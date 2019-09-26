Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира в Рохэмптоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла выйти в полуфинал хардового 25-тысячника ITF в Рохэмптоне (район Лондона).
В матче 1/4 финала 17-украинка проиграла шестой сеяной Яне Фетт из Хорватии.
Рохэмптон. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Яна Фетт (Хорватия) – 5:7, 2:6
Напомним, в текущем сезоне Снигур выиграла два турнира ITF данной категории.
Источник — Sport.ua
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