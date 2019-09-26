Н.Киченок/Спирс – Кудерметова/Дуань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 26 сентября, украинская теннисистка Надежда Киченок проведет еще один матч в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В поединке 1/4 финала украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США сразится против российско-китайской пары Вероника Кудерметова / Йин-Йин Дуань.
Ориентировочное время начала матча – 12:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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