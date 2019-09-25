Бондаренко/Крунич – Фичмен/Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко проведет матч парного разряда на турнире серии WTA International в Ташкенте.

В поединке первого круга украинка в дуэте с Александрой Крунич из Сербии сразится против пары Шэрон Фичмен (Канада) / Татьяна Мария (Германия).

Ориентировочное время начала матча – 14:15 по Киеву.