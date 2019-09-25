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Бондаренко/Крунич – Фичмен/Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Ташкенте

  • 25.09.2019 14:15
  • 402 просмотра
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Бондаренко/Крунич – Фичмен/Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Александра Крунич и Катерина Бондаренко
В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко проведет матч парного разряда на турнире серии WTA International в Ташкенте.
  
В поединке первого круга украинка в дуэте с Александрой Крунич из Сербии сразится против пары Шэрон Фичмен (Канада) / Татьяна Мария (Германия).
 
Ориентировочное время начала матча – 14:15 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

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