Бондаренко/Крунич – Фичмен/Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко проведет матч парного разряда на турнире серии WTA International в Ташкенте.
В поединке первого круга украинка в дуэте с Александрой Крунич из Сербии сразится против пары Шэрон Фичмен (Канада) / Татьяна Мария (Германия).
Ориентировочное время начала матча – 14:15 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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