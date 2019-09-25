Киченок/Кравчик – Мертенс/Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Людмила Киченок проведет еще один матч в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В поединке второго круга украинка в дуэте с Дезире Кравчик из США сразится против второй сеяной пары Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
Ориентировочное время начала матча – 12:40 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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