Завацкая – Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче второго круга украинка сыграет против Терезы Мартинцовой из Чехии (№135 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Татьяны Марии (№87 WTA) или Анны Калинской (№116 WTA).
Источник — Sport.ua
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