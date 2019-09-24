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Завацкая – Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ташкенте

  • 24.09.2019 21:44
  • 635 просмотров
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Завацкая – Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
В среду, 25 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
 
В матче второго круга украинка сыграет против Терезы Мартинцовой из Чехии (№135 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №2. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
 
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет против Татьяны Марии (№87 WTA) или Анны Калинской (№116 WTA). 
 

 

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Источник — Sport.ua

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