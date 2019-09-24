Перес/Росольска – Н.Киченок/Спирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 24 сентября, украинская теннисистка Надежда Киченок стартует в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США сразится против пары Эллен Перес (Австралия) / Алисия Росольска (Польша).
Начало матча запланировано на 06:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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