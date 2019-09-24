Перес/Росольска – Н.Киченок/Спирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Этих негодяев вообще никуда не пускать. Подлость у них в крови. Честную борьбу они вести не умеют...

ПСж , когда он купил в одно и то же время Неймара и Мбапе ничего небыло, а тут распродажа.... кри...

02:37 — Серж Пир

Опять игрок проваливший в году все что можно, и чемп континента и ЛЧ с призами. А так можно было?...

02:25 — Макс Руденко

Не заслужив він її. Що він виграв в минулому сезоні? Де логіка? Чим він кращий за того ж МБапе?

01:48 — Тарас Пипко

За голы заслуженно. Тут не отвертишься никак. А причем тут сатисфакция? Где оскорбления чести был...

01:29 — Predator

Лучше быть верным одной команде, чем бегать как шлендра туда сюда