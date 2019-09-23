Стаховский вышел в 1/16 турнира в Орлеане

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/16 финала турнира во французском Орлеане.
В 1/32 финала Стаховский (ATP №149) в двух сетах обыграл француза Антуана Корню-Шовена (ATP №443): 7:5, 6:4.
Поединок длился 1 час 26 минут.
В 1/16 финала турнира Стаховский встретится с французом Уго Умбером. Поединок состоится в среду, 25-го сентября.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.