Даяна Ястремская – Кристина Макхэйл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 24 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет еще один матч основной сетки на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
19-летняя украинка встретится с американкой Кристиной Макхэйл (№104 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №2 после матча Петерсон - Мартич. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила американка.
В третьем круге победительница матча сразится против Каролины Плишковой (№2 WTA) или Аманды Анисимовой (№29 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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