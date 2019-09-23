Даяна Ястремская – Кристина Макхэйл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Не погоджуюсь з Вами! У Металісті він ще більше розкрив свій талант. Більш того вже зараз він пов...

18:02 — Pics Art

А чего забирать, в Голландии два топ клуба Аякс и ПСВ, средние Фейенорд и АЗ, ну и все остальные

17:58 — Pics Art

Народ, можете минусить, но я за постепенное усиление чемпа за счет приглашения качественных легов...

17:58 — dudigo78

Теперішній наш чемпіонат набагато слабший. Заберіть Шахтар і Динамо (коли прийдуть до тями) і наш...

17:55 — Pics Art

Зачем представлять нарезку матчей за Вердер, когда он там почти не играл, представьте нарезку мат...