Гарбинье Мугуруса – Пэн Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса (№26 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Ухане.

В матче первого круга основной сетки испанская теннисистка сыграет против Пэн Шуай из Китая (№34 WTA). Ориентировочное время начала матча – 13:35 по Киеву.

Отметим, что победительница этого матча во втором круге встретится с украинкой Элиной Свитолиной.