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Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Цонга вернулся в топ-40

В первой десятке без изменений

  • 23.09.2019 12:27
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Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Цонга вернулся в топ-40
© Moselle Open. Жо-Вилфрид Цонга
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP-250 в Меце и Санкт-Петербурге. В финалах победили хозяева кортов: во Франции выиграл Жо-Вилфрид Цонга, в России – Даниил Медведев.
 
Опытный француз впервые с мая 2018 года вернулся в топ-40, теперь он занимает 39-е место, Медведев сохранил высокую четвертую позицию мирового рейтинга. 
 
На выходных также прошел Кубок Лейвера, многие топовые теннисисты в официальных турнирах участия не принимали. Соответственно и в первой десятке изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм немного опустились. Остальные либо добавили, либо остались при своих.
 
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
 
 
В Чемпионской гонке Маттео Берреттини обошел Кеи Нисикори и пока что занимает последнее проходное место на Итоговый турнир.
 
Чемпионская гонка ATP
 
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Источник — Sport.ua

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