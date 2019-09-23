Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Цонга вернулся в топ-40

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP-250 в Меце и Санкт-Петербурге. В финалах победили хозяева кортов: во Франции выиграл Жо-Вилфрид Цонга, в России – Даниил Медведев.

Опытный француз впервые с мая 2018 года вернулся в топ-40, теперь он занимает 39-е место, Медведев сохранил высокую четвертую позицию мирового рейтинга.

На выходных также прошел Кубок Лейвера , многие топовые теннисисты в официальных турнирах участия не принимали. Соответственно и в первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм немного опустились. Остальные либо добавили, либо остались при своих.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Маттео Берреттини обошел Кеи Нисикори и пока что занимает последнее проходное место на Итоговый турнир.

Чемпионская гонка ATP