Катарина Завацкая – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139 WTA) начнет борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче первого круга украинка сыграет против Алены Остапенко из Латвии (№74 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Шарипова - Ковинич. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сыграет против Терезы Мартинцовой (№138 WTA) или Ирины Бегу (№98 WTA).
Плеер будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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