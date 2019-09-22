Катарина Завацкая – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139 WTA) начнет борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).

В матче первого круга украинка сыграет против Алены Остапенко из Латвии (№74 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Шарипова - Ковинич. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Во втором круге победительница встречи сыграет против Терезы Мартинцовой (№138 WTA) или Ирины Бегу (№98 WTA).

Плеер будет добавлен ближе к началу матча.