Катерина Бондаренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко начнет борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).

В матче первого круга украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№122 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Кава - Дьяченко. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Во втором круге победительница матча сыграет против Виктории Кужмовой (№53 WTA) или Франчески Ди Лоренцо (№141 WTA).

Плеер будет добавлен ближе к началу матча.