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Катерина Бондаренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Ташкенте

  • 22.09.2019 22:08
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Катерина Бондаренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Бондаренко
В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко начнет борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
 
В матче первого круга украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№122 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Кава - Дьяченко. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница матча сыграет против Виктории Кужмовой (№53 WTA) или Франчески Ди Лоренцо (№141 WTA). 
 
Плеер будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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