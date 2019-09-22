Катерина Бондаренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 сентября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко начнет борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче первого круга украинка сыграет против Грет Миннен из Бельгии (№122 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Кава - Дьяченко. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча сыграет против Виктории Кужмовой (№53 WTA) или Франчески Ди Лоренцо (№141 WTA).
Плеер будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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