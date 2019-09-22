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Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Сен-Мало

  • 22.09.2019 18:20
  • 2371 просмотр
  • 5 комментариев
Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTА. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) проведет финальный матч на турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
 
Соперницей украинки станет россиянка Варвара Грачева (№176 WTA).
 
Начало матча в 18:20 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2019 19:12
    0
    так воно якось без шансів виглядає
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 22.09.2019 19:10
    0
    Нерви нікуди...
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 22.09.2019 18:47
    0
    Зрителей больше чем на турнирах wta
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2019 18:46
    0
    Steep, 22.09.2019 18:40
    Вот тут еще, тут качество получше
    https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
    на головну
    Ссылка
    Steep
      Steep, 22.09.2019 18:40
    +3
    Вот тут еще, тут качество получше
    https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
    Ссылка
    Steep
      Steep, 22.09.2019 18:40
    +3
    Вот тут еще, тут качество получше
    https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2019 19:12
    0
    так воно якось без шансів виглядає
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 22.09.2019 19:10
    0
    Нерви нікуди...
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 22.09.2019 18:47
    0
    Зрителей больше чем на турнирах wta
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2019 18:46
    0
    Steep, 22.09.2019 18:40
    Вот тут еще, тут качество получше
    https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
    на головну
    Ссылка
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