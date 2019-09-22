Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) проведет финальный матч на турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
Соперницей украинки станет россиянка Варвара Грачева (№176 WTA).
Начало матча в 18:20 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
https://www.youtube.com/watch?v=NJSC2bFuv3g
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