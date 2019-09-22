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Сеул. Мухова выиграла первый турнир WTA в карьере

В финале чешская теннисистка разобралась с Магдой Линетт из Польши

  • 22.09.2019 15:25
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Сеул. Мухова выиграла первый турнир WTA в карьере
© WTA. Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла турнир WTA международной серии в Сеуле (Южная Корея).
 
В матче за титул 23-летняя теннисистка обыграла 27-летнюю Магду Линетт из Польши.
 
Сеул. Финал
Каролина Мухова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:1
 
Отметим, что это был первый титул Муховой на уровне WTA. Ранее в этом году она проиграла домашний финал в Праге швейцарке Жиль Тайхманн. С новой недели Каролина войдет в топ-40, обновив личный рекорд.
 
Для Линетт это был третий финал, в 2019 года она добыла дебютную победа на уровне WTA в Бронксе. Магда также установит новый личный рекорд в мировой классификации, поднявшись на 42-е место.
 
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Источник — Sport.ua

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