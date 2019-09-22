Сеул. Мухова выиграла первый турнир WTA в карьере

Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла турнир WTA международной серии в Сеуле (Южная Корея).

В матче за титул 23-летняя теннисистка обыграла 27-летнюю Магду Линетт из Польши.

Сеул. Финал

Каролина Мухова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 6:1, 6:1

Отметим, что это был первый титул Муховой на уровне WTA. Ранее в этом году она проиграла домашний финал в Праге швейцарке Жиль Тайхманн. С новой недели Каролина войдет в топ-40, обновив личный рекорд.

Для Линетт это был третий финал, в 2019 года она добыла дебютную победа на уровне WTA в Бронксе. Магда также установит новый личный рекорд в мировой классификации, поднявшись на 42-е место.