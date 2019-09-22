Орлов остановился в финале турнира в Австралии

У них можно выделить всю команду, как минимум 7-8 игроков. -------------------------------------...

13:07 — plovzila

Не понимаю что фаны голубятни забыли на этой ветке? Тут играют ЛИДЕРЫ УПЛ , а не представители вт...

13:06 — Владимир Сагайдак

Тут два если. Одно если Десна будет играть с копанкой, то она либо выиграет ли сыграет в ничью. Л...

13:02 — New Zealander

Сорри, но у тебя паранойя

13:02 — Taran

Ты брехливое овно, ищи отмазки и дальше

13:02 — DK1961

Петушек, тебя опять ПАПИК отпустил в инет?