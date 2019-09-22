Орлов остановился в финале турнира в Австралии

Украинский теннисист Владислав Орлов остановился в финале турнира ITF M25 в Кэрнсе (Австралия).
В матче за титул 24-летний теннисист уступил местному спортсмену Блейку Мотту, который получил от организаторов вайлд-кард.
Кэрнс. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Блейк Мотт (Австралия) – 5:7, 2:6
Отметим, что это был уже пятый финале Орлова в сезоне, ранее он выиграл два титула на турнирах M15 в Джакарте и Ирпене.
Источник — Sport.ua
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