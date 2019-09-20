Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мне трудно найти мотивацию на челленджерах»

Лидер сборной Украины Сергей Стаховский рассказал о перспективах продолжения своей карьеры.

- У меня была когда-то цель – это Токио-2020. Конечно, хотелось бы закончить там. Но нужно смотреть на все в контексте. Если я приезжаю в Токио как игрок топ-50, то, конечно, я буду не готов заканчивать. Я буду играть в этот вид спорта, который я люблю, сколько мне позволит мой здравый смысл. Концовка этого сезона дается мне очень тяжело. Я играю челленджеры, это финансовый минус и я не получаю особого удовольствия.

- Видишь для себя моменты, как прорваться обратно в сотню?

- Нужно выиграть пару челленджеров или пройти квалификацию на АТР и хорошо сыграть основу. С моим рейтингом на АТР в конце сезона я не попадаю, а на челленджерах мне трудно найти мотивацию. В начале сезона у меня еще был здравый заряд энергии, первые 3-4 месяца я на нем выехал. Этот запас закончился. На всех турнирах АТР я сыграл неплохо, а вот челленджеры после Ролан Гаррос я провалил. Нет заряда бороться с соперниками, которые никогда в сотне и не были, хотя, возможно будут, при этом, играя плохо, когда еще нужно и перебарывать себя. На это у меня просто нет эмоциональных сил уже. Возможно, Кубок Дэвиса даст этот заряд. Теннис замечателен тем, что одна неделя может изменить все. Ты выигрываешь турнир, у тебя совсем другие ощущения, ты меняешь позицию в рейтинге и сразу все становится по-другому. Пока мой план – это Токио, если я туда попаду. И, конечно, я должен обсудить это с женой.

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