Свитолина приглашает молодых игроков в теннисный лагерь

Последние комментарии

Игорь БУРБАС: «Кононова предлагали Суркису. Бесполезно» 18:32 — Ваня і Ахметов 18:28 — REALIST патриот - тот, кто любит СВОЮ родину... как может быть белорус патриотом рассеи? коллаборантом - ...

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Был уверен, что не проиграем Мальме» 18:30 — Ваня Мораєсу не забудь таке сказати 18:25 — nomad Весь в меня пошёл! Я верил в 1:0 в любом виде

Российский боксер бросил вызов Ломаченко 18:24 — Elblanko Такий відомий боксер, що аж форточки його не знайшли. Б'ється так само? 18:23 — bonv а гроші в тебе є на бій?

Агробизнес вырвал победу у Авангарда в драматичном поединке 18:22 — nomad Авангард напоминает Сталь Алчевск. То потухнет, то погаснет (((

Сен-Мало. Костюк вышла в полуфинал 18:20 — kollekciy В тому то й справа, що я цей фільм на майскорі в живу дивився. Задоволення не з кращих. В кінці с...