Свитолина приглашает молодых игроков в теннисный лагерь

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приглашает юных игроков в теннисный лагерь, который состоится с 28 сентября по 5 октября 2019 на кортах украинского теннисного центра «Виккорт».
Лучшие теннисисты по результатам работы лагеря смогут заручиться дальнейшей поддержкой от Элины Свитолиной.
Источник — Facebook.com
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