Катарина Завацкая – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Всем, кто проголосовал - за смену владельца клуба, хочу сказать, что ВЫ НЕПРАВЫ. Я согласен с тем...

01:11 — Тарас Пипко

В Харькове точно дороже чем в МаЕчестере. Кстати, давно там цены в долларах на квартиры?

00:58 — Alex K

Дорогие - это сколько? Квартиры в Маечестере от 200.000$ и выше. Вряд ли в Харькове такие цены