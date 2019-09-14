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Свитолина и Ястремская намерены участвовать в Кубке Кремля

Украинские теннисистки могут сыграть в Москве

  • 14.09.2019 21:56
  • 1640 просмотров
  • 14 комментариев
Свитолина и Ястремская намерены участвовать в Кубке Кремля
© Jimmie48 Photography

Официальный список игроков на Кубок Кремля будет опубликован на следующей неделе, так как дедлайн заявки истекает 16 сентября. На сегодняшний день, помимо Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, из представительниц топ-30 в Москве планируют сыграть Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.

Элина Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке Светлане Кузнецовой.

Даяна Ястремская участвовала в Кубке Кремля один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

Турнир пройдет с 14-го по 20-е октября в Москве.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 14.09.2019 22:41
    +1
    тут все зрозуміло з Еліною. Їй дороге кожне очко для потрапляння на Підсумковий. Я її не виправдовую, але по крайній мірі розумію. А от для чого це все Ястремській?
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:31
    +4
    Александр Науменко, 14.09.2019 22:12
    А мозги у девочек есть?
    Мозги есть.
    Отличные мозги - девочка уже заработала больше 13 миллионов долларов.
    Отлично живет.
    Вот ее впечатления о жизни: "Мне нравится проводить время в Монте-Карло, где я просто расслабляюсь на пляже, а еще из окна моей квартиры открывается отличный вид. Рим - очень особенное место, где я дважды выигрывала титулы, с этим городом связаны приятные воспоминания. Дома всегда жду встречи с бабушкой, летом в Одессе обычно отличная погода, многие люди приезжают просто на выходные. В Лондоне в субботу или воскресенье я всегда хожу за покупками, мне нравится выбирать овощи и фрукты, общаться с людьми".
    Почем Сергей Стаховский иначе живет? Наверное потому,что не вошел в топ.
    Или потому, что живет как украинец, который помогает нашим воинам.
    Хрен знает как устроены мозги тех, кто сумел многого достичь и много заработать.
    Точно не так, как устроены мои мозги...
    Бог им в помощь.
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
      Сергей Ксендзик, 14.09.2019 22:27
    +6
    ..... після цього турніру просто перестану слідкувати за їхніми подальшими виступами...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.09.2019 22:25
    +6
    Русскагаварящие украинки. Спорт вне палитики.
    Пофіг, що загинуло понад 13 тис українських військових.
    Ссылка
    Vit
    Vit, 14.09.2019 22:21
    -8
    Желаю им победы! Надеюсь, услышать наш гимн в Москве!!!
    Ссылка
    yaroslavos
      yaroslavos, 14.09.2019 22:18
    +5
    Для них главное рейтинговые очки и деньги, все остальное для простых смертных. Чему удивляться, если у нас полстраны таких.
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 14.09.2019 22:13
    +7
    Степан Степанов, 14.09.2019 22:07
    Natam69, andrumaxx, Сергій Каратнюк, где вы, блядь, были в 2016, 2017(перечитайте статью и подумойте)?
    В АТО сука були. В АТО. І ти зїзди. В тебе думка в корні зміниться
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.09.2019 22:12
    +4
    Виталий Грин, 14.09.2019 22:02
    девочки живут в другом мире.
    где нет войны, где не убивают украинцев.
    Хорошо живем, девочки. Нужны рейтинговые очки, остальное подождет...
    Жизнь идет - нужно зарабатывать.
    _____________
    Подождем официального списка игроков на кубок мордора
    А мозги у девочек есть?
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:08
    +12
    если две наших лучших теннисистки заявятся на кубок мордора - извините, девчонки. Играйте дальше. Я за вас болеть не буду.
    Мой брат сейчас в ООС служит. Это там, где прилетают обстрелы с той стороны, где вы денег не против заработать.
    Ссылка
    Степан Степанов
      Степан Степанов, 14.09.2019 22:07
    -11
    Natam69, andrumaxx, Сергій Каратнюк, где вы, блядь, были в 2016, 2017(перечитайте статью и подумойте)?
    Ссылка
    Сергій Каратнюк
      Сергій Каратнюк, 14.09.2019 22:05
    +3
    В такому випадку, бажаю їм вильоту в першому ж турі!!!
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 14.09.2019 22:04
    -1
    ну от там хай обоє і програють
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:02
    +5
    девочки живут в другом мире.
    где нет войны, где не убивают украинцев.
    Хорошо живем, девочки. Нужны рейтинговые очки, остальное подождет...
    Жизнь идет - нужно зарабатывать.
    _____________
    Подождем официального списка игроков на кубок мордора
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 14.09.2019 22:02
    0
    Тьфу.... І за кого тоді вболівати залишається. Марта скурвилася, і ці теж. капець.
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:08
    +12
    если две наших лучших теннисистки заявятся на кубок мордора - извините, девчонки. Играйте дальше. Я за вас болеть не буду.
    Мой брат сейчас в ООС служит. Это там, где прилетают обстрелы с той стороны, где вы денег не против заработать.
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 14.09.2019 22:13
    +7
    Степан Степанов, 14.09.2019 22:07
    Natam69, andrumaxx, Сергій Каратнюк, где вы, блядь, были в 2016, 2017(перечитайте статью и подумойте)?
    В АТО сука були. В АТО. І ти зїзди. В тебе думка в корні зміниться
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
      Сергей Ксендзик, 14.09.2019 22:27
    +6
    ..... після цього турніру просто перестану слідкувати за їхніми подальшими виступами...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.09.2019 22:25
    +6
    Русскагаварящие украинки. Спорт вне палитики.
    Пофіг, що загинуло понад 13 тис українських військових.
    Ссылка
    yaroslavos
      yaroslavos, 14.09.2019 22:18
    +5
    Для них главное рейтинговые очки и деньги, все остальное для простых смертных. Чему удивляться, если у нас полстраны таких.
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:02
    +5
    девочки живут в другом мире.
    где нет войны, где не убивают украинцев.
    Хорошо живем, девочки. Нужны рейтинговые очки, остальное подождет...
    Жизнь идет - нужно зарабатывать.
    _____________
    Подождем официального списка игроков на кубок мордора
    Ссылка
    Виталий Грин
      Виталий Грин, 14.09.2019 22:31
    +4
    Александр Науменко, 14.09.2019 22:12
    А мозги у девочек есть?
    Мозги есть.
    Отличные мозги - девочка уже заработала больше 13 миллионов долларов.
    Отлично живет.
    Вот ее впечатления о жизни: "Мне нравится проводить время в Монте-Карло, где я просто расслабляюсь на пляже, а еще из окна моей квартиры открывается отличный вид. Рим - очень особенное место, где я дважды выигрывала титулы, с этим городом связаны приятные воспоминания. Дома всегда жду встречи с бабушкой, летом в Одессе обычно отличная погода, многие люди приезжают просто на выходные. В Лондоне в субботу или воскресенье я всегда хожу за покупками, мне нравится выбирать овощи и фрукты, общаться с людьми".
    Почем Сергей Стаховский иначе живет? Наверное потому,что не вошел в топ.
    Или потому, что живет как украинец, который помогает нашим воинам.
    Хрен знает как устроены мозги тех, кто сумел многого достичь и много заработать.
    Точно не так, как устроены мои мозги...
    Бог им в помощь.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.09.2019 22:12
    +4
    Виталий Грин, 14.09.2019 22:02
    девочки живут в другом мире.
    где нет войны, где не убивают украинцев.
    Хорошо живем, девочки. Нужны рейтинговые очки, остальное подождет...
    Жизнь идет - нужно зарабатывать.
    _____________
    Подождем официального списка игроков на кубок мордора
    А мозги у девочек есть?
    Ссылка
    Сергій Каратнюк
      Сергій Каратнюк, 14.09.2019 22:05
    +3
    В такому випадку, бажаю їм вильоту в першому ж турі!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.09.2019 22:41
    +1
    тут все зрозуміло з Еліною. Їй дороге кожне очко для потрапляння на Підсумковий. Я її не виправдовую, але по крайній мірі розумію. А от для чого це все Ястремській?
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 14.09.2019 22:02
    0
    Тьфу.... І за кого тоді вболівати залишається. Марта скурвилася, і ці теж. капець.
    Ссылка
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