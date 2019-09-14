Свитолина и Ястремская намерены участвовать в Кубке Кремля

Официальный список игроков на Кубок Кремля будет опубликован на следующей неделе, так как дедлайн заявки истекает 16 сентября. На сегодняшний день, помимо Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, из представительниц топ-30 в Москве планируют сыграть Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.



Элина Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке Светлане Кузнецовой.



Даяна Ястремская участвовала в Кубке Кремля один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

Турнир пройдет с 14-го по 20-е октября в Москве.