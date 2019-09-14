Илья Марченко – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 14 сентября, пройдут первые матчи между мужскими командами Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Во втором поединке стартового игрового дня на открытые грунтовые корты Будапешта выйдут Мартон Фучович (1) и Илья Марченко (2). Ориентировочное время начала матча - 13:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались четыре раза, все матчи выиграл украинец.
Источник — Sport.ua
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