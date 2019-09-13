Гуанчжоу. Завацкая сыграет в квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая будет бороться за попадание в основную сетку турнира в китайском Гуанчжоу.
Соперницей в первом поединке квалификации будет итальянка Сара Эррани.
Завацкая проиграла в двух своих последних матчах, а Эррани потерпела три поражения подряд.
Источник — Большой теннис Украины
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