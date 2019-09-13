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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Венгрия – Украина

Матчи пройдут 14-15 сентября

  • 13.09.2019 14:41
  • 371 просмотр
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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Венгрия – Украина
© Hungarian Tennis

14-15 сентября в Будапеште пройдет поединок Кубка Дэвиса Венгрия – Украина, на кону которого будет стоять путевка в квалификацию финала турнира.

Сегодня состоялась жеребьевка матча Венгрия – Украина:

Состав сборной Украины:

- Сергей Стаховский

- Илья Марченко

- Денис Молчанов

- Эрик Ваншельбойм

Состав сборной Венгрии:

- Мартон Фучович

- Аттила Балаш

- Жомбор Пирош

- Петер Надь

- Габор Боршош

14 сентября - суббота

1-й матч: Балаш - Стаховский

2-й матч: Фучович - Марченко

15 сентября - воскресенье

3-й матч: Балаш / Фучович - Молчанов / Стаховский

4-й матч: Фучович - Стаховский

5-й матч: Балаш - Марченко

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Источник — Sport.ua

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