Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Венгрия – Украина

14-15 сентября в Будапеште пройдет поединок Кубка Дэвиса Венгрия – Украина, на кону которого будет стоять путевка в квалификацию финала турнира.
Сегодня состоялась жеребьевка матча Венгрия – Украина:
Состав сборной Украины:
- Сергей Стаховский
- Илья Марченко
- Денис Молчанов
- Эрик Ваншельбойм
Состав сборной Венгрии:
- Мартон Фучович
- Аттила Балаш
- Жомбор Пирош
- Петер Надь
- Габор Боршош
14 сентября - суббота
1-й матч: Балаш - Стаховский
2-й матч: Фучович - Марченко
15 сентября - воскресенье
3-й матч: Балаш / Фучович - Молчанов / Стаховский
4-й матч: Фучович - Стаховский
5-й матч: Балаш - Марченко
Источник — Sport.ua
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