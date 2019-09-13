Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE

В пятницу, 13 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) проведет второй поединок за день на хардовом Премьере в китайском Чжэнчжоу.
В матче третьего круга 25-летняя украинка сразится против Кристины Младенович из Франции (№49 WTA). Для девушек это будет лишь второй очный матч: в 2011 году на турнире ITF в Турции Младенович выиграла у Свитолиной в двух сетах.
Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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От Катька, на жаль, програла...
До речі, до Бертенс залишилося сімнадцять очок. Щоправда, та начебто буде грати в Осаці.
От Катька, на жаль, програла...
От Катька, на жаль, програла...
От Катька, на жаль, програла...
До речі, до Бертенс залишилося сімнадцять очок. Щоправда, та начебто буде грати в Осаці.
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