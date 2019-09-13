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Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Чжэнчжоу

  • 13.09.2019 12:28
  • 1753 просмотра
  • 10 комментариев
Элина Свитолина – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE
© US Open. Элина Свитолина
В пятницу, 13 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) проведет второй поединок за день на хардовом Премьере в китайском Чжэнчжоу.
 
В матче третьего круга 25-летняя украинка сразится против Кристины Младенович из Франции (№49 WTA). Для девушек это будет лишь второй очный матч: в 2011 году на турнире ITF в Турции Младенович выиграла у Свитолиной в двух сетах. 
 
Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
 
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 13:28
    0
    Ну не знаю, 1.4 коеф на Еліну це десь 2.7 на Младеновіч, якби був нейтральним, точно поставив би на Крістіну.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 13:25
    +1
    Sashamar, 13.09.2019 13:09
    Залишається молитися, щоб Чен витягла сет проти Томлянович хоча б на тайбрейку. І щоб Мартіч з Соболенко теж три сета видали, здається, що грають на одному корті. Тут кожні півгодини в плюс.
    От Катька, на жаль, програла...
    Так воно й є. Час початку наступної, а слідом і нашої гри посунули на півгодини. Тепер орієнтовно 15.30. Отже, нехай зараз перемагає Томлянович, як на мене, в неї більше шансів проти Плішковой, але не швидко.
    До речі, до Бертенс залишилося сімнадцять очок. Щоправда, та начебто буде грати в Осаці.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 13.09.2019 13:24
    +1
    футфан, 13.09.2019 13:18
    До речі перемога над Младенович виведе Еліну на восьме місце у гонці за підсумковий. Тож тримаємо кулаки!
    Думаю, Еліна сподіватиметься на виграш першого сету. В іншому випадку це буде ризиковано викладатися так, як з Путінцевою. Попереду важливіші турніри.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 13.09.2019 13:18
    +1
    До речі перемога над Младенович виведе Еліну на восьме місце у гонці за підсумковий. Тож тримаємо кулаки!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 13.09.2019 13:15
    +1
    Ну коефіцієнт на Еліну вже просів до 1.4 а спочатку був 1.6 здається все ж таки народ більше вірить у перемогу Еліни. Наскільки вірить що ставлять гроші
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 13:09
    +2
    vitaha33, 13.09.2019 12:59
    Без шансів, після такого матчу не востановиться, а Младеновіч свіженька, та й в одинакових умовах вона дала б жару Еліні. Якщо перший сет Еля програє, то шансів не буде
    Залишається молитися, щоб Чен витягла сет проти Томлянович хоча б на тайбрейку. І щоб Мартіч з Соболенко теж три сета видали, здається, що грають на одному корті. Тут кожні півгодини в плюс.
    От Катька, на жаль, програла...
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 13.09.2019 13:06
    +1
    Главное без травм обойтись
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 12:59
    +2
    Без шансів, після такого матчу не востановиться, а Младеновіч свіженька, та й в одинакових умовах вона дала б жару Еліні. Якщо перший сет Еля програє, то шансів не буде
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.09.2019 12:51
    +3
    Бідна Еля - 2 матчі за 2 години. Але побачимо
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    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 12:44
    +3
    Слухайте, от жарти жартами, ми тут усі радіємо, а треба ж за дві години якось відпочити. Ще один такий двобій як з Путінцевой ніяка фізика не витримає
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 13.09.2019 12:51
    +3
    Бідна Еля - 2 матчі за 2 години. Але побачимо
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 12:44
    +3
    Слухайте, от жарти жартами, ми тут усі радіємо, а треба ж за дві години якось відпочити. Ще один такий двобій як з Путінцевой ніяка фізика не витримає
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 13:09
    +2
    vitaha33, 13.09.2019 12:59
    Без шансів, після такого матчу не востановиться, а Младеновіч свіженька, та й в одинакових умовах вона дала б жару Еліні. Якщо перший сет Еля програє, то шансів не буде
    Залишається молитися, щоб Чен витягла сет проти Томлянович хоча б на тайбрейку. І щоб Мартіч з Соболенко теж три сета видали, здається, що грають на одному корті. Тут кожні півгодини в плюс.
    От Катька, на жаль, програла...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 12:59
    +2
    Без шансів, після такого матчу не востановиться, а Младеновіч свіженька, та й в одинакових умовах вона дала б жару Еліні. Якщо перший сет Еля програє, то шансів не буде
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.09.2019 13:25
    +1
    Sashamar, 13.09.2019 13:09
    Залишається молитися, щоб Чен витягла сет проти Томлянович хоча б на тайбрейку. І щоб Мартіч з Соболенко теж три сета видали, здається, що грають на одному корті. Тут кожні півгодини в плюс.
    От Катька, на жаль, програла...
    Так воно й є. Час початку наступної, а слідом і нашої гри посунули на півгодини. Тепер орієнтовно 15.30. Отже, нехай зараз перемагає Томлянович, як на мене, в неї більше шансів проти Плішковой, але не швидко.
    До речі, до Бертенс залишилося сімнадцять очок. Щоправда, та начебто буде грати в Осаці.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 13.09.2019 13:24
    +1
    футфан, 13.09.2019 13:18
    До речі перемога над Младенович виведе Еліну на восьме місце у гонці за підсумковий. Тож тримаємо кулаки!
    Думаю, Еліна сподіватиметься на виграш першого сету. В іншому випадку це буде ризиковано викладатися так, як з Путінцевою. Попереду важливіші турніри.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 13.09.2019 13:18
    +1
    До речі перемога над Младенович виведе Еліну на восьме місце у гонці за підсумковий. Тож тримаємо кулаки!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 13.09.2019 13:15
    +1
    Ну коефіцієнт на Еліну вже просів до 1.4 а спочатку був 1.6 здається все ж таки народ більше вірить у перемогу Еліни. Наскільки вірить що ставлять гроші
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 13.09.2019 13:06
    +1
    Главное без травм обойтись
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 13.09.2019 13:28
    0
    Ну не знаю, 1.4 коеф на Еліну це десь 2.7 на Младеновіч, якби був нейтральним, точно поставив би на Крістіну.
    Ссылка
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