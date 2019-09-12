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Президент Реала хочет организовать матч Надаль - Федерер на Бернабеу

И побить рекорд посещаемости

  • 12.09.2019 23:16
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Президент Реала хочет организовать матч Надаль - Федерер на Бернабеу
© AS

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что уже давно мечтает организовать теннисный матч легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на футбольном стадионе Сантьяго Бернабеу.

«Много раз я уже пытался организовать их матч на Бернабеу, в том числе, чтобы побить рекорд Гинесса по количеству зрителей на подобном поединке».

«Постоянно выходит, что кто-то из них травмирован или не может. К счастью, они продолжают карьеру и еще будет время», - сказал Перес.

Федерер и Надаль проведут выставочный матч в феврале в Южной Африке. Ожидается, что на поединок придут посмотреть 50 тысяч болельщиков, что и станет новым рекордом.

Известно, что Надаль является болельщиком «Реала»

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Источник — As.com

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