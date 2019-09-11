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Кристина Плишкова покидает турнир в Наньчане

Чешка проиграла стартовый матч на турнире

  • 11.09.2019 13:22
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Кристина Плишкова покидает турнир в Наньчане
© WTA. Пэн Шуай
Чешская теннисистка Кристина Плишкова проиграла стартовый поединок на турнире WTA International в китайском Наньчане.  
 
В поединке второго круга чешка уступила Пэн Шуай из Китая (№132 WTA).
 
Наньчан. Второй круг
Пэн Шуай (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия) –  6:3, 0:6, 6:4
 
В следующем раунде китаянка сыграет против соотечественницы Чжу Линь (№115 WTA).

 

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Источник — Sport.ua

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