Кристина Плишкова покидает турнир в Наньчане

Чешская теннисистка Кристина Плишкова проиграла стартовый поединок на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В поединке второго круга чешка уступила Пэн Шуай из Китая (№132 WTA).
Наньчан. Второй круг
Пэн Шуай (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 0:6, 6:4
В следующем раунде китаянка сыграет против соотечественницы Чжу Линь (№115 WTA).
Источник — Sport.ua
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