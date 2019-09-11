Кристина Плишкова покидает турнир в Наньчане

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Квиз: как много вы знаете о Неймаре? 14:40 — D.Lanskoy 12/15. Пожалуй, да, не то чтобы фанат, но определенно почитатель таланта. 14:39 — _ENJOY 3 из 15.... конечно не люблю))

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