Рафаэль НАДАЛЬ: «Я, Федерер и Джокович пока держимся на вершине»

В финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева и подтвердил, что топ-3 лучших теннисистов пока вне досягаемости соперников.

Но испанец уверен, что переходный период к новым звездам уже идет.

«Думаю, что период перехода уже начался некоторое время назад. Впрочем, я, Роджер Федерер и Новак Джокович пока держимся на вершине, не отпускаем».

«Это нас мотивируем, мы продолжаем сражаться. Мне все еще нравится теннис, я получаю удовольствие», - отметил Надаль.

Теннисист выиграл свой 19-й турнир Большого Шлема.