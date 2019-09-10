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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я, Федерер и Джокович пока держимся на вершине»

Топ-3 теннисиста удерживают лидерство

  • 10.09.2019 16:58
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я, Федерер и Джокович пока держимся на вершине»
© AFP

В финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева и подтвердил, что топ-3 лучших теннисистов пока вне досягаемости соперников.

Но испанец уверен, что переходный период к новым звездам уже идет.

«Думаю, что период перехода уже начался некоторое время назад. Впрочем, я, Роджер Федерер и Новак Джокович пока держимся на вершине, не отпускаем».

«Это нас мотивируем, мы продолжаем сражаться. Мне все еще нравится теннис, я получаю удовольствие», - отметил Надаль.

Теннисист выиграл свой 19-й турнир Большого Шлема.

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Источник — As.com

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