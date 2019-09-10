Рафаэль НАДАЛЬ: «Я, Федерер и Джокович пока держимся на вершине»

В финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева и подтвердил, что топ-3 лучших теннисистов пока вне досягаемости соперников.
Но испанец уверен, что переходный период к новым звездам уже идет.
«Думаю, что период перехода уже начался некоторое время назад. Впрочем, я, Роджер Федерер и Новак Джокович пока держимся на вершине, не отпускаем».
«Это нас мотивируем, мы продолжаем сражаться. Мне все еще нравится теннис, я получаю удовольствие», - отметил Надаль.
Теннисист выиграл свой 19-й турнир Большого Шлема.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.