ФОТО ДНЯ. Мотивация от Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поучаствовала в фотосессии, посвященной любимому виду спорту.
Одной из фотографий 17-летняя теннисистка поделилась с подписчиками в инстаграме.
«Не важно, что вы сбиты с ног, важно – подниметесь ли вы», – подписала фото Костюк.
Напомним, Марта занимает 197-е место в мировом рейтинге.
Источник — Instagram
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