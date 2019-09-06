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ФОТО ДНЯ. Мотивация от Марты Костюк

17-летняя теннисистка готова к новым победам

  • 06.09.2019 17:33
  • 2454 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО ДНЯ. Мотивация от Марты Костюк
© WTT. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк поучаствовала в фотосессии, посвященной любимому виду спорту.
 
Одной из фотографий 17-летняя теннисистка поделилась с подписчиками в инстаграме.
 
«Не важно, что вы сбиты с ног, важно – подниметесь ли вы», – подписала фото Костюк.
 
Напомним, Марта занимает 197-е место в мировом рейтинге.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Andriy Korynchuk
    online
    Andriy Korynchuk, 06.09.2019 18:28
    0
    stopor2016, 06.09.2019 18:01
    Новая Курникова ?
    Їй до Курнікової, як від Дрогобича до Вашингтона, та і зустрічається вона не з Іглесіасом, а з росіянином Захаровим.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 06.09.2019 18:07
    0
    И кто бы говорил... Это та, которая сама всё встаёт и встаёт и шось никак не встанет. Судя по последней игре с Кан у Марты с нервами совсем слабовато - с такой психикой успехов в проф спорте не добиться
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.09.2019 18:01
    +1
    Новая Курникова ?
    Ссылка
    Vitaliy Starodubets
      Vitaliy Starodubets, 06.09.2019 17:41
    0
    Красавица!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.09.2019 18:01
    +1
    Новая Курникова ?
    Ссылка
    Andriy Korynchuk
    online
    Andriy Korynchuk, 06.09.2019 18:28
    0
    stopor2016, 06.09.2019 18:01
    Новая Курникова ?
    Їй до Курнікової, як від Дрогобича до Вашингтона, та і зустрічається вона не з Іглесіасом, а з росіянином Захаровим.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 06.09.2019 18:07
    0
    И кто бы говорил... Это та, которая сама всё встаёт и встаёт и шось никак не встанет. Судя по последней игре с Кан у Марты с нервами совсем слабовато - с такой психикой успехов в проф спорте не добиться
    Ссылка
    Vitaliy Starodubets
      Vitaliy Starodubets, 06.09.2019 17:41
    0
    Красавица!
    Ссылка
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