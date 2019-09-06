ФОТО ДНЯ. Мотивация от Марты Костюк

18:35 — alvesh

Потому что полное не все могут увидеть. Есть еще гугл, поисковики и прочее. Увидели новость, заин...

18:31 — ri5pekt

Зачем интервью по частям выкладывать? Есть же полное. Следующая новость: Внимание. Журналист позд...