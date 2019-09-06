Диего ШВАРЦМАН: «Надаль – величайший боец в истории тенниса»

В четвертьфинале US Open-2019 Рафаэль Надаль обыграл Диего Шварцмана 6:4, 7:5, 6:2. Аргентинский теннисист высоко оценил уровень игры Надаля:
«Да, я в очередной раз убедился, что Рафа – величайший боец в истории тенниса. Он как лев в джунглях.
Он знает, что нужно сделать в важный момент. Я играл с ним восемь раз, и всегда он был лучше меня в решающих розыгрышах».
В полуфинале US Open Надаля сегодня ночью сыграет с Маттео Берреттини.
Источник — US Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.