Люк КЭМПБЕЛЛ: «Хотел бы снова сразиться с Ломаченко»

В субботу, 31 августа Люк Кэмпбелл решением судей проиграл Василию Ломаченко в Лондоне. Британец признался, что хотел бы получить от украинца бой-реванш:

«Я опустошен, поскольку в тот вечер потерпел неудачу. Знаете, мне действительно больно об этом говорить. Меня побили. Мне больно, ведь я тренировался, жил этим, работал каждый день, это было моей страстью. Нелегко говорить о поражении. По моему мнению, большинство раундов были очень близкими. Я был немного разочарован судейскими записками, так как они не отображают ход поединка.

Я бы хотел снова сразиться с Ломаченко. Я чувствую, что если получу еще одну возможность выйти в ринг с Василием, то смогу создать ему больше проблем. Я внесу необходимые коррективы. Я смотрел наш бой на следующий вечер и понял, что могу выступить лучше. Я увидел несколько ошибок, которые допустил во время боя. Я подумал, что могу стать лучше. И я это сделаю».