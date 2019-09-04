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Люк КЭМПБЕЛЛ: «Хотел бы снова сразиться с Ломаченко»

Британский боксер мечтает о реванше

  • 04.09.2019 22:47
  • 1277 просмотров
  • 2 комментария
Люк КЭМПБЕЛЛ: «Хотел бы снова сразиться с Ломаченко»
© instagram.com/lomachenkovasiliy. Василий Ломаченко

В субботу, 31 августа Люк Кэмпбелл решением судей проиграл Василию Ломаченко в Лондоне. Британец признался, что хотел бы получить от украинца бой-реванш:

«Я опустошен, поскольку в тот вечер потерпел неудачу. Знаете, мне действительно больно об этом говорить. Меня побили. Мне больно, ведь я тренировался, жил этим, работал каждый день, это было моей страстью. Нелегко говорить о поражении. По моему мнению, большинство раундов были очень близкими. Я был немного разочарован судейскими записками, так как они не отображают ход поединка.

Я бы хотел снова сразиться с Ломаченко. Я чувствую, что если получу еще одну возможность выйти в ринг с Василием, то смогу создать ему больше проблем. Я внесу необходимые коррективы. Я смотрел наш бой на следующий вечер и понял, что могу выступить лучше. Я увидел несколько ошибок, которые допустил во время боя. Я подумал, что могу стать лучше. И я это сделаю».

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Источник — talkSPORT

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 04.09.2019 23:06
    0
    Кэмпбелл такой смешной.
    Вася выступает не в своем весе. Это очевидно, если посмотреть на Линареса и того же Кэмпбелла.
    Если бы у Васи был одинаковый с Кэмпбеллом рост и длина рук - то у тебя товарищ Кэмпбелл не было ни одного шанса.
    А так Кэмпбелл держал дистанцию и бил на дистанции - вот и вся песня Кэмпбелл в этом бою.
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 04.09.2019 22:53
    +2
    Это он хочет в теннисе реванш? В какую категорию вы занесли статью?))
    Ссылка
    vlado4ekua
      vlado4ekua, 04.09.2019 22:53
    +2
    Это он хочет в теннисе реванш? В какую категорию вы занесли статью?))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.09.2019 23:06
    0
    Кэмпбелл такой смешной.
    Вася выступает не в своем весе. Это очевидно, если посмотреть на Линареса и того же Кэмпбелла.
    Если бы у Васи был одинаковый с Кэмпбеллом рост и длина рук - то у тебя товарищ Кэмпбелл не было ни одного шанса.
    А так Кэмпбелл держал дистанцию и бил на дистанции - вот и вся песня Кэмпбелл в этом бою.
    Ссылка
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