Кассис. Стаховский вышел в третий раунд

Сегодня Сергей Стаховский во втором раунде хардового челленджера во французском Кассисе встречался с местным теннисистом Тристаном Ламазином.
Восьмой сеяный украинец одержал волевую победу в трех сетах, выиграв тай-брейк второго сета со счетом 12:10. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.
2-й раунд
Тристан Ламазин (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, 8) – 6:2, 6:7 (10), 1:6
В третьем раунде соперником Стаховского будет еще один француз – Райан Руман.
Источник — Sport.ua
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