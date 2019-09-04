Кассис. Стаховский вышел в третий раунд

Если уж у 284 выиграть не может, а её прут на БШ. Смешно. Прогресса ноль.

теперь со всей дури по ноге, потому что сетка сыграла

смеш на трибуну, стает совсем весело

21:01 — Miroslav1981

Ну ведь они не играют...Бурду , как никак с Кадаром в национальные сборные вызывают.

20:56 — Miroslav1981

ДК игроков с Бразилии в последнее время не покупает..поэтому и светить нечем... у ШД оные набираю...