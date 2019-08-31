Элина СВИТОЛИНА: «Матч с Мэдисон Киз станет испытанием для меня»

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Даяну Ястремскую и в 4-м круге US Open сразится с Мэдисон Киз.

«Это было действительно качественное выступление с моей стороны, я не допустила много невынужденных ошибок. Даяна - хороший игрок, она может очень хорошо пробивать по мячу, так что мне нужно было быть внимательной с самого начала. Для меня было важно отыграть стабильно с задней линии, а когда будут появляться шансы, воспользоваться ими».



«Думаю, что в матчах с соотечественницами ты переживаешь немного по-другому. Конечно, на Шлемах всегда присутствуют нервы перед каждой игрой, но здесь другая история, когда ты играешь против теннисистки из той же страны, а в нашем случае, из того же города, это особенный момент. Нужно с этим справляться, быть готовой к этому и фокусироваться на себе. Даяне нужно больше опыта таких матчей, поэтому игра сложилась в мою пользу».



«Думаю, следующий поединок против Мэдисон Киз будет очередным испытанием для меня. Каждый раз, когда я играю с Мэдисон, это тяжелая борьба. Мне нужно хорошо подготовиться. Для меня важно просто сконцентрироваться на том, что мне нужно сделать на корте. Всем известно, что у Мэдисон мощные удары, так что мне нужно быть готовой к такой игре. Это четвертый круг, я постараюсь получить удовольствие от матча».



«Сейчас я чувствую себя так же, как и всегда (на этой стадии в Нью-Йорке), у меня все хорошо, я наслаждаюсь игрой, атмосферой, на мне чуть меньше давления. В прошлом году я тоже играла на арене Луи Армстронга, где еще не проигрывала, мне кажется, у меня идеальная статистика на этом корте. Сейчас я чувствую себя более свежей морально и поэтому в целом более расслаблена. Возможно, это помогает показывать такие результаты», - сказала Свитолина.

Соперницы провели между собой 3 матча, на счету украинки 1 победа.