Дарья Снигур отыграет свой третий финал в сезоне

В израильском Кирьят-Шмона украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в финал ITF W25.
В полуфинальной битве Снигур справилась с представительницей Франции Викторией Мунтян в двух сетах - 6:3, 6:2. Для украинки это будет третий финал в сезоне.
Ранее Дарья выиграла турниры в Египте и Японии.
Источник — Большой теннис Украины
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