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Дарья Снигур отыграет свой третий финал в сезоне

Украинка близка к еще одному триумфу

  • 31.08.2019 17:55
  • 502 просмотра
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Дарья Снигур отыграет свой третий финал в сезоне
© btu.org.ua

В израильском Кирьят-Шмона украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в финал ITF W25.

В полуфинальной битве Снигур справилась с представительницей Франции Викторией Мунтян в двух сетах - 6:3, 6:2. Для украинки это будет третий финал в сезоне.

Ранее Дарья выиграла турниры в Египте и Японии.

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Источник — Большой теннис Украины

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