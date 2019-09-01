US Open. Надаль, Зверев, Монфис и Чилич вышли в четвертый круг

Видимо аффтор статьи динаму за украинскую команду не считает. Иначе бы вспомнил их неудачу со ш...

Полистал и удивился. Оказывается аффтор не очень дружит историей. Датчане еще с ворсклой встречал...

06:00 — wildva_Artem

Выиграл по делу!!! Хули спорить!!! Просто красава!!!

03:51 — Serzh_Kievskiy

Всех украинских болельщиков бокса - Поздравляю с победой! Копилка поясов и титулов растет. Если в...

03:19 — Тарас Пипко

Успех не нуждается в оправдании. Главное чтоб тебя не убили тапком.

03:16 — Тарас Пипко

Чтобы не писать дурацкие слова пора включить проверку правописания. Но тебе "НАДА" научиться грам...

03:03 — Владислав Ткаченко

Лом не добил,по этическим соображениям,в принципе правильно сделал,по джентельменски

02:57 — Dre

Якщо Лома захоче на пенсію то нехай іде,та не тобі його туди проводжати.Так зрозуміло? Інтерв'ю,В...

02:41 — Axmetov1

Все спортсмены говорят,-посмотрим на здоровье,на мотивацию,это нормально