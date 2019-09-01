US Open. Надаль, Зверев, Монфис и Чилич вышли в четвертый круг

30 и 31 августа на Открытом чемпионате США по теннису проходят поединки третьего круга.
В пятницу у мужчин играла верхняя часть сетки.
US Open. Третий круг
Матчи 30 августа
Алекс де Минаур (Австралия) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:2, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия) – Пабло Каррено-Буста (Испания) – 7:6(5), 7:6(9), 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария) – Паоло Лоренци (Италия) – 6:4, 7:6(9), 7:6(4)
Григор Димитров (Болгария) – Камил Майхржак (Польша) – 7:5, 7:6(8), 6:2
Даниил Медведев (Россия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:4, 6:2
Доминик Кепфер (Германия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 6:1
Матчи 31 августа (начало в 20:30 по Киеву)
Рафаэль Надаль (Испания) – Хён Чон (Южная Корея) – 6:3, 6:4, 6:2
Пабло Андухар (Испания) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:3, 6:2
Александр Зверев (Германия) – Альяж Бедене (Слования) – 6:7(4), 7:6(4), 6:3, 7:6(3)
Марин Чилич (Хорватия) – Джон Изнер (США) – 7:5, 3:6, 7:6(6), 6:4
Маттео Берреттини (Италия) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:4, 6:4, 6:7(3), 7:6(2)
Диего Шварцман (Аргентина) – Теннис Сандгрен (США) – 6:4, 6:1, 6:3
Гаэль Монфис (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:7(5), 7:6(4), 6:4, 6:7(6), 6:3
Андрей Рублёв (Россия) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(5), 7:6(5), 6:3
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джокович – Вавринка
Кепфер – Медведев
Федерер – Гоффен
Димитров – де Минаур
Нижняя часть сетки
Рублёв – Берреттини
Монфис – Андухар
Зверев – Шварцман
Чилич – Надаль
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
топим за старичка )
топим за старичка )
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.