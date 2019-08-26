US Open-2019: прев'ю

Як вже давно звикли уболівальники тенісу, останній в році турнір Великого Шолому стартує у Нью-Йорку, на хардових кортах Флешинг Медоуз. Основна сітка розпочинає змагання у понеділок, 26-е серпня. Найкращі гравці світу місяць готувалися до цієї події, граючи у Південній Америці підготовчі турніри. Чоловіки виступали на Мастерсах у Монреалі та Цинциннаті, жінки – на Прем’єрах 5 у Торонто та тому ж таки Цинциннаті.

Чоловіки.

Перш ніж перейти до Мастерсів, згадаємо про турнір серії АТР-500 у Вашингтоні. Там у фіналі зустрілися Нік Кірьос та Данило Медведєв, і на двох тайбрейках сильнішим виявився австралієць. Росіянин же тільки починав феєрити.

Монреаль. Фінал.

Рафаель Надаль – Данило Медведєв 6:3, 6:0

До Канади з трійки Великих завітав лише Рафа. Ясно, що він був головним фаворитом турніру. Але вже у стартовому для себе матчі другого кола проти Дена Еванса іспанець був змушений відіграватися у першому сеті з двох сетболів. Потім Надаль здолав сенсаційного вімблдонського аргентинця Пелью, а в чвертьфіналі вчисту програв стартову партію Фоньїні 2:6. Далі Рафа зібрався, а Фабіо традиційно для себе почав займатися чим завгодно, крім тенісу. В результаті Надаль за два наступні сети віддав супернику лише три гейми. Ми за останні роки звикли до домовленостей Короля ґрунту з силами природи. Монреаль підтвердив тенденцію. Річ у тім, що Гаель Монфіс через дощ вимушений був грати свої чвертьфінальний та півфінальний матчі в один день. А оскільки важкий поєдинок проти Баутисти-Агута затягнувся аж до тайбрейку третього сету, на півфінал з Надалем француз вирішив не виходити. Досить логічне рішення: грати проти Рафи, не відчуваючи себе повністю готовим, є тенісним самогубством.

Шлях Данила Медведєва до фіналу, як не дивно, був значно простішим, ніж у Надаля. Едмунду він віддав три гейми, Гаріну – шість, Тіму – чотири (австрієць навряд чи був сильно розчарованим, бо вперше за 6 виступів зміг пройти стартовий раунд на канадському Мастерсі, а зараз здобув аж дві перемоги, у тому числі – над Чілічем). У півфіналі Медведєв зустрівся із своїм співвітчизником Кареном Хачановим, який напередодні змусив зачохлити ракетку Олександра Звєрєва. Вперше за тридцятирічну історію Мастерсів до півфіналу вийшли одразу двоє росіян. Серйозних проблем Медведєв не мав: 6:1, 7:6(6). Він міг не доводити справу до тайбрейку у другій партії, але двічі не втримав перевагу у брейк.

Про фінал особливо говорити нічого, бо рахунок є занадто красномовним. Лише у першому геймі росіянин мав єдиний брейкпойнт за матч. Рафа дуже здорово вміє нейтралізовувати молодих та потужних суперників. Чотири брейки – і Надаль, як не дивно, тільки вперше за свою блискучу кар’єру захищає титул на харді. Тридцять п’ятий узятий Мастерс! Одразу після перемоги він повідомив, що в Цинциннаті грати не буде. Точно так, як минулого року.

Цинциннаті. Фінал.

Данило Медведєв – Давид Гоффен 7:6(3), 6:4

До Цинциннаті приїхали обидва одвічні суперники Рафи. І сенсаційно ніхто з них не зміг дістатися фіналу, програвши двом молодим росіянам. Роджер Федерер після перемоги над Хуаном Лондеро за годину програв 3:6, 4:6 Андрію Рубльову. Той за два сети здійснив лише 6 невимушених помилок, і Роджер після матчу навіть заявив, що не мав по такій грі жодного шансу. Доречі, у першому колі від Рубльова постраждав ще один відомий швейцарець - Ваврінка. Однак стабільності Рубльову поки не вистачає, і співвітчизнику Медведєву він вже сам поступився без варіантів.

У півфіналі Медведєв зустрівся із Новаком Джоковичем. Останній їхній поєдинок у Монте-Карло залишився якраз за Данилом. Реваншу не сталося. Усі три сети закінчилися з однаковим рахунком 6:3; серб виграв тільки першу партію. Цікаво було спостерігати, як поступово гра переходила від великої переваги Новака у першому сеті до рівного другого, де Медведєв краще використав власний шанс на брейк, і завершилася третім з беззаперечною перевагою росіянина. 16 ейсів проти майстра прийому – серйозний показник.

З нижньої частини сітки до свого першого фіналу Мастерсу у кар’єрі тихою сапою дістався Давид Гоффен. Звичайно, на руку йому зіграло зняття Надаля. Дійти до вирішального матчу серйозного турніру, зігравши проти Фрітца, Пельї, Маннаріно, Нісіоки та Гаске – великий фарт. Японець, до того ж, знявся ще до початку матчу. Якщо б я роздавав номінації за результатами кожного Мастерсу, улюбленець фортуни був би очевидним. Вихід до фіналу дав привід бельгійцю заявити про набуття ним своєї найкращої форми.

Та слова залишилися словами. Незважаючи на помітну втому, що проявлялася інколи на подачі, перевага Медведєва по грі була солідною. Так, він дозволив Гоффену відіграти брейк у першій партії та зробити аж три мінібрейка на таї, але на тому ж тайбрейку взяв усі подачі бельгійця! У другому сеті ранній брейк забезпечив росіянину перемогу. Не будемо рахувати мандраж при подачі на матч, бо нічого дивного в такому немає.

Таким чином, Данило Медведєв виграв найбільший турнір у кар’єрі, і вперше піднявся на п’яте місце світового рейтингу. Тільки диво завадить йому поїхати на Підсумковий турнір до Лондона. Гоффен став 15-м в світі. Новак, Рафа та Роджер продовжують знаходитися на вершині. Велика Трійка офіційно забронювала собі квитки до Британії.

US Open.

Блискучий виступ у Північній Америці Данила Медведєва зокрема та російських молодих тенісистів взагалі знову ставлять питання про можливість зіштовхнути з Олімпу тенісних ідолів. Говорять про це багато, але навряд чи таке станеться прямо зараз. Рік тому великі аванси роздавали Звєрєву з Циципасом, і що з того вийшло? Авжеж, Великі стали старшими на рік, а в їхньому віці це чимало. Але той же самий Медведєв три тижні поспіль доходив до фіналів, а для перепочинку в нього є лише 7 днів. Витривалість не є його сильною стороною, і з урахуванням п’ятисетового формату зустрічей не варто чекати від нього серйозних звитяг. Скоріше, несподіванки треба чекати від Хачанова. І я майже впевнений у прориві когось з абсолютно темних конячок. Але прориві локальному. Дуже сумніваюся, що у фінальному матчі ми не побачимо когось з трійки всесвітньовідомих тенісистів.

Отож, перша ракетка світу, Новак Джокович, очолює верхню частину сітки та буде намагатися захистити свій минулорічний титул. Навряд чи в нього виникнуть проблеми до чвертьфіналу. Кверрі, Ваврінка, Фоньїні не виглядають серйозними перешкодами. Якщо до тієї ж стадії добереться Медведєв, буде цікаво. Третій поспіль матч росіянину Джокер точно постарається не програти.

Найкраща з фаворитів сітка дісталася Роджеру Федереру. Не можна сказати, що до можливого півфіналу з Джоковичем програти зовсім нікому, тим більше, сам швейцарець зараз знаходиться не в ідеальному стані. Все ж Пуя, Гоффена, Раоніча та Нісікорі Роджер цілком може здолати та спробувати взяти реванш у Новака за Вімблдон.

У Рафаеля Надаля нібито повинно бути все в порядку до чвертьфіналу. Чіліч навряд чи зможе нав’язати іспанцю боротьбу. Тут уже вірогідним суперником можуть стати Хачанов або Звєрєв. Від кандидатів на півфінал з Рафою взагалі розбігаються очі. Рубльов? Кірьос? Баутиста-Агут? Ож’є-Альяссім? А може, прокинеться Циципас? Доречі, я не зовсім розумію, чому букмекери вважають Джоковича головним фаворитом US Open. На мій погляд, їхні шанси з Надалем є десь рівними.

Прогноз на чвертьфінали.

Джокович – Медведєв

Федерер – Нісікорі

Кірьос – Ож’є-Альяссім

Надаль – Хачанов

Найцікавіші матчі першого кола.

Фоньїні – Опелка

Циципас – Рубльов

Шаповалов – Ож’є-Альяссім

Наші.

Єдиний представник України на турнірі, Сергій Стаховський, програв у першому ж колі кваліфікації іспанцю Ніколі Куну. На жаль, у 2019-му, вперше за 10 років, на жодному з мейджорів в основній сітці немає українців.

Жінки.

Жіночий теніс, як завжди, є загадковим та непередбачуваним. Остаточно змішують карти перед останнім мейджором пошкодження, отримані рядом провідних тенісисток.

Монреаль. Фінал.

Б’янка Андреєску – Серена Вільямс 3:1(А)

Молода канадська румунка повертається! Після тріумфального виступу на хардових американських турнірах навесні Андреєску довго лікувалася. Її гра оптимально поєднує у собі потужність та технічну різноманітність, тому протистояти Б’янці, яка знаходиться в оптимальній формі, дуже складно. Але не все так здорово. По-перше, в її грі не вистачає стабільності, часто вона провалює один з сетів, щоправда, при тому виграє два інших. Так було й у перших чотирьох зустрічах в Торонто. Друга проблема витікає з першої. Андреєску, скажемо так, не є стрункою дівчиною. Серії затяжних матчів її організм не витримує фізично, починаються проблеми зі здоров’ям. Хоча на тиждень Б’янки вистачає. Незважаючи на складність сітки, Бертенс, Плішкову та Кенін канадійка здолала. Ту саму Кенін, яку поспіль не змогли обіграти Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

З нижньої частини сітки до фіналу дійшла Серена Вільямс. Американці було значно простіше: з топових тенісисток їй довелося грати тільки проти Наомі Осаки, та й японка нині перебуває не в найкращому стані. У півфіналі Серені взагалі пощастило зустрітися з чеською кваліфаєркою Боузковою. Та напередодні також на фарті пройшла Симону Халеп. Румунка вимушена була знятися після першої партії через проблеми з ахіллом. Серена провалила стартовий сет півфіналу, але далі взяла себе в руки та перемогла.

Фінал розчарував тенісних уболівальників. Після чотирьох зіграних геймів Серена прийняла рішення знятися через біль у спині. Андреєску стала першою за 50 років канадійкою, що виграла домашній турнір. Завдяки перемозі вона дебютувала у топ-20.

Цинциннаті. Фінал.

Медісон Кіз – Світлана Кузнєцова 7:5, 7:6(5)

Обидві фіналістки Торонто вирішили пропустити наступний Прем’єр 5 у США. Але навіть без Серени турнір нагадав нам про ветеранів жіночого Туру. Вінус Вільямс дісталася чвертьфіналу, вигравши дві поспіль трисетові дуелі у Бертенс та Векіч. А Світлана Кузнєцова взагалі дійшла до фіналу! Хоча такого взагалі-то не повинно було ставатися. Даяна Ястремська у грі другого кола вела проти росіянки 6:4, 5:3, подавала на матч, мала два матчболи, не реалізувала їх, в результаті довела справу до тайбрейку, який не змогла виграти. У третій партії українка отримала пошкодження лівого коліна та гомілкостопа, та поступилася 2:6. Після того Кузнєцова здолала Стівенс, Плішкову та Барті. Причому чешка, як і Даяна, взяла перший сет та лідирувала у другому 5:3. Росіянка у 34 роки продовжує битися за кожен м’яч, і, як бачимо, це дає плоди навіть у зустрічах з топами.

Еліна Світоліна знову програла Софії Кенін. Українка грала значно краще, ніж у Торонто з цією ж суперницею, але американка теж додала. Чесно кажучи, протягом матчу не полишала думка про те, що нинішнє молоде покоління дівчат, коли вони знаходяться на своєму піку, Еліні перемогти немає чим навіть у власних найкращих кондиціях. Ех, де він, той Ролан Гаррос-2017!

А у Цинциннаті господарювала Медісон Кіз. Вона перемагала і топів (Халеп), і молодь (Кенін), і ветеранів (В. Вільямс та Кузнєцову). Ще й Мугурусу з Касаткіною на додачу. Не припиняю дивуватися декому з американок, зокрема, тій же самій Кіз. Як, та, найголовніше, чому їм вдається класно виступати вдома та дуже рідко виблискувати за межами свого континенту? Просто північноамериканський парадокс.

У підсумку Кіз знову піднялася до першої десятки світового рейтингу. Лідирує Наомі Осака. Але майже зі стовідсотковою вірогідністю після US Open вона втратить свою першість, бо треба захищати минулорічний титул, а шансів на те небагато, та й переслідувачки зовсім поруч. Не забуваємо про травму коліна, отриману японкою у Цинциннаті. Еліна Світоліна, хоч і не захистила усі очки за минулий рік, але за рахунок невдалих виступів конкуренток піднялася на п’яте місце.

У Чемпіонській Гонці перша Ешлі Барті. Тут Еліна дев’ята, її боротьба за потрапляння до кращої вісімки попереду.

US Open.

Прогнозувати жіночий теніс – річ наскільки невдячна, настільки ж даремна. Тому майбутніх чвертьфіналісток навіть не буду намагатися вгадувати. Одне скажу: не здивуюся, якщо до головного матчу дістанеться хтось з молоді. Виглядає так, ніби комусь з них вже прийшов час. До того ж, багато топів мають проблеми зі здоров’ям (Осака, Халеп, Квітова, С.Вільямс), або знаходяться не в найкращій формі (Світоліна, Бертенс, Стівенс). Молодь, щоправда, несе втрати ще до старту турніру. Вондроушова не змогла відновитися через травму зап’ястя, а в Анісімової помер батько, їй поки не до тенісу.

Поглянемо на турнірну сітку. Верхню її частину очолює, зрозуміло, Наомі Осака. В принципі, несподіванка можлива ще в першому колі, якщо у Анни Блінкової піде гра. Але цікавіше було б побачити японку в третьому раунді проти Корі Гауфф. Якщо ж обійдеться без сенсацій, то далі Бенчіч та Сабаленка/Бертенс.

Унизу сітки на другу сіяну Ешлі Барті в третьому колі, скоріш за все, очікує зустріч з Марією Саккарі з обопільними шансами. Грекиня зараз набрала непоганий хід. Переможниці цієї пари доведеться грати чвертьфінал з Сереною. Якщо та у першому ж колі не вилетить від Шарапової. А вилетить навряд чи, бо навіть у мельдонієві часи співвідношення очних зустрічей було 19:2, розумієте, на чию користь.

Симоні Халеп, ще одній з фавориток турніру, жереб вибрав у четвертому колі Б’янку Андреєску. Велике питання, хто пройде далі, загадувати нема сенсу.

І, нарешті, як вам подобається зустріч Кенін та Кіз вже у третьому колі? З виходом переможця пари потенційно на Світоліну/Ястремську, а у чвертьфіналі на Кароліну Плішкову? Отут буде точно вогонь.

Найцікавіші матчі першого кола.

Серена Вільямс – Марія Шарапова

Арина Сабаленка – Вікторія Азаренка

Софія Кенін – Коко Вандевей

Наші.

В основній частині US Open цього року грають чотири представниці України. Минулого року, наприклад, було 6. Тож, Катерині Козловій у першому раунді випало грати проти місцевої кваліфаєрки Тейлор Таунсенд. Далі Халеп, тому після травми та не в кращій формі для Каті навіть одна перемога є дуже потрібною.

Лесі Цуренко після пошкодження ліктя, можна сказати, пощастило з першою суперницею, лакі-лузеркою Кірстен Фліпкенс, яка зараз знаходиться поза межею топ-100. Але якщо вдасться виграти та трохи відчути свою гру, то що робити у другому колі з Андреєску? Адже Лесі треба захищати минулорічні очки за чвертьфінал. Наразі місія виглядає нездійсненною.

Даяна Ястремська вперше стане «сіяною» на Великому Шоломі. Для неї важливо буде зібрано провести два стартові матчі, щоб упіймати свій теніс. Неприємний стиль гри Моніки Нікулеску з постійною зміною ритму може принести проблеми Даяні, яка некомфортно почуває себе проти подібних суперниць. Підійти до поєдинку з румункою потрібно дуже серйозно. Наступна суперниця, Пуїг чи Петерсон, на папері виглядає складнішою за Нікулеску, але якраз стилю Ястремської вони підходять більше. Ну, і дербі третього кола проти Світоліної, до якого цього сезону справа так і не доходила. Сподіваюсь, Даяні вдалося залікувати свою ліву ногу. Пошкодження у грі з Кузнєцовою зовні виглядало вкрай неприємним.

Еліні Світоліній економити сили у перших колах, як то вона звикла на мейджорах, буде ніколи. Перший же матч проти господарки кортів Вітні Осігве очікується вельми цікавим. Перехід Осігве з юніорів до дорослого тенісу трохи затягується, але вдома вона буде пнутися зі шкіри заради перемоги. Якщо все ж обійдеться без несподіванок, то далі по курсу головний ветеран жіночого Туру Вінус. Старша Вільямс своєю грою у Цинциннаті довела наявність у себе пороху у відповідному місці. У випадку двох перемог, повторюся, у третьому колі чекаємо дербі, а у четвертому – переможницю пари Кенін/Кіз.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що повторення найкращого результату українок на US Open - вихід до чвертьфіналу - за нинішніх умов буде вважатися неабияким успіхом.

Ястремська та Світоліна стартують у понеділок, відповідно, другим та третім запуском. У перший день турніру заради матчів наших дівчат не потрібно сидіти усю ніч. Тож будемо вболівати разом.