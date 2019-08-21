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Свитолина, Ястремская и Цуренко заявлены на турнир в Китае

Три украинки выступят в Пекине

  • 21.08.2019 14:23
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Свитолина, Ястремская и Цуренко заявлены на турнир в Китае
© j48tennis.net

С 28-го сентября по 6-е октября пройдет крупный турнир в Китае, последний в сезоне из серии Premier Mandatory.

В заявочном списке указаны три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Свитолина выступала на турнире 6 раз, а лучшим результатом был полуфинал в 2016 году. Леся Цуренко четырежды участвовала в турнире, добыв лишь одну победу.

Ястремская в прошлом году дебютировала в Пекине, но выбыла в первом раунде.

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Источник — Большой теннис Украины

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