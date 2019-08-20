Киченок/Воскобоева – Чань/Чань . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

пффф, это точно не про Клопа. Та он и так дофига зарабатывает. Та и вопще накой, тренировать до 7...

Если есть такая задача, можно сразу в отставку

Если брать по большому счёту, то какое отношение динамо имеет к Суперкубку? Суперкубок - это прот...

23:30 — digsum

Да так можно про любого тренера, выигрывавшего что-то сказать. У кого-то был ресурс, у кого-то де...

23:29 — Серж Пир

Хм. Серьезно? В одной команде? А сборная это тоже Динамо? Убогие, какой выше. Серебро Евро, у Луч...