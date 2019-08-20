Киченок/Воскобоева – Чань/Чань . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана сыграют матч 1/4 финала парного разряда на хардовом турнире международной серии в Бронксе (Нью-Йорк).
Их соперницами станут Хао-Чин Чань и Латиша Чань (обе – Китайский Тайбэй).
Начало матча в 22:35 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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