ВИДЕО. Как Свитолина с Монфисом готовятся к старту US Open

Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом готовятся к старту Открытого чемпионата США. Видео тренировки опубликовано в соцсети Instagram.
На US Open Свитолина раньше дважды доходила до четвертого круга, а французский теннисист выступал в полуфинале в Нью-Йорке в 2016 году.
Источник — Instagram
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