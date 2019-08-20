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ВИДЕО. Как Свитолина с Монфисом готовятся к старту US Open

Теннисисты опубликовали видео совместной тренировки в соцсети Instagram

  • 20.08.2019 11:23
  • 1261 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Свитолина с Монфисом готовятся к старту US Open
© Instagram. Свитолина и Монфис
Пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом готовятся к старту Открытого чемпионата США. Видео тренировки опубликовано в соцсети Instagram.
 
На US Open Свитолина раньше дважды доходила до четвертого круга, а французский теннисист выступал в полуфинале в Нью-Йорке в 2016 году.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 20.08.2019 11:57
    0
    От мабуть Моня їй весь її теніс своїх участю у тренуваннях і збиває
    Ссылка
    akush777
      akush777, 20.08.2019 11:55
    0
    Думал это видео подготовки...на Pornhub будет))
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 20.08.2019 11:38
    +2
    Хотя бы на тренировке отрабатывала удары по линии.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 20.08.2019 11:38
    +2
    Хотя бы на тренировке отрабатывала удары по линии.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.08.2019 11:57
    0
    От мабуть Моня їй весь її теніс своїх участю у тренуваннях і збиває
    Ссылка
    akush777
      akush777, 20.08.2019 11:55
    0
    Думал это видео подготовки...на Pornhub будет))
    Ссылка
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