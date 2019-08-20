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Элина СВИТОЛИНА: «Встретились с Монфисом и уже не смогли расстаться»

Украинская теннисистка рассказала, как начались ее отношения с французским спортсменом

  • 20.08.2019 08:42
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Элина СВИТОЛИНА: «Встретились с Монфисом и уже не смогли расстаться»
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала подробности знакомства со своим бойфрендом, 32-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы в итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть лишь на несколько дней», — рассказала Свитолина.

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Источник — JetSetter

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