US Open. Расписание украинцев на 19 августа

В понедельник, 19 августа, стартует квалификация Открытого чемпионата США по теннису. В первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут двое украинцев.
Сергей Стаховский (№146 ATP) в стартовом матче отборочного турнира сразится против Николы Куна из Испании (№191 АТР). Поединок состоится четвертым запуском на корте №14 после матча Дуди Села – Стивен Диез.
Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет отборочный турнир матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №12 после матча Вероника Сепеде Роиг – Сюзанна Селик.
Ориентировочное время начала обоих матчей – 22:30 по Киеву.
Отметим, что Катарина Завацкая матч первого круга сыграет во вторник.
Источник — Sport.ua
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