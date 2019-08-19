US Open. Расписание украинцев на 19 августа

В понедельник, 19 августа, стартует квалификация Открытого чемпионата США по теннису. В первый игровой день на корты Нью-Йорка выйдут двое украинцев.

Сергей Стаховский (№146 ATP) в стартовом матче отборочного турнира сразится против Николы Куна из Испании (№191 АТР). Поединок состоится четвертым запуском на корте №14 после матча Дуди Села – Стивен Диез.

Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет отборочный турнир матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №12 после матча Вероника Сепеде Роиг – Сюзанна Селик.

Ориентировочное время начала обоих матчей – 22:30 по Киеву.

Отметим, что Катарина Завацкая матч первого круга сыграет во вторник.