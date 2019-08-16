Наоми Осака – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

На сборах он был хорош.

00:02 — Андрей Овчаренко

С напами беда какая-то у нас, скорей бы уже молодняк набирал кондиции.

23:59 — Слава Чебан

сам не дождусь когда болата продадут куда то в зарю）

23:57 — zhyr

Швед в Карпатах добре грав, не викликали. Зараз за Селтік не грає і викликали. Де логіка?