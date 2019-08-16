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Наоми Осака – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Цинциннати

  • 16.08.2019 22:47
  • 1063 просмотра
  • 2 комментария
Наоми Осака – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© CincyTennis. София Кенин
В пятницу, 16 августа, на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоятся матчи 1/4 финала.
 
В третьем четвертьфинале сыграют американки Наоми Осака  (№1 WTA) и София Кенин (№22 WTA).
 

Матч начнется в 22:55 по Киеву.
 
Победительница в полуфинале сразится с Винус Уильямс (№65 WTA) или Мэдисон Киз (№18 WTA). В другом полуфинале сыграют Эшли Барти и Светлана Кузнецова.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
      vital, 16.08.2019 23:49
    0
    Кенін дуже добре почуває себе на своїй подачі при брейкпойнтах суперниці: не тільки Еліна мучилася з не реалізацією розиграшів на брейк, навіть Осака лише з 7-ої спроби зробила брейк.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 16.08.2019 23:12
    0
    Не удивлюсь если и Осака получит дополнительное время для подготовки к ЮСО.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.08.2019 23:49
    0
    Кенін дуже добре почуває себе на своїй подачі при брейкпойнтах суперниці: не тільки Еліна мучилася з не реалізацією розиграшів на брейк, навіть Осака лише з 7-ої спроби зробила брейк.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 16.08.2019 23:12
    0
    Не удивлюсь если и Осака получит дополнительное время для подготовки к ЮСО.
    Ссылка
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