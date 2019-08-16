Наоми Осака – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 августа, на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоятся матчи 1/4 финала.
В третьем четвертьфинале сыграют американки Наоми Осака (№1 WTA) и София Кенин (№22 WTA).
Матч начнется в 22:55 по Киеву.
Победительница в полуфинале сразится с Винус Уильямс (№65 WTA) или Мэдисон Киз (№18 WTA). В другом полуфинале сыграют Эшли Барти и Светлана Кузнецова.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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