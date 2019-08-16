Эшли Барти – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

да уже бы назначал суркис своих родственников на такие должности..и не парился))) или нет у него ...

18:02 — Николай

Неужели я не дождусь когда Динамо представит нового президента? А то я устал от вида рожи больше ...

18:00 — Forever_young_14

Следующими в очередь тренировать убогое Динамо стали коты Леоненко.

18:00 — симон петлюра

ребята чё так нервничать сейчас в стране монополия ахмеда на бизнес только он решает кому давать ...

17:58 — alefteev77

думаю, они в шоке куда они попали после Дании и Японии

17:58 — alefteev77

Динамо К - команда обманщиков.

17:55 — kvlad200760

Які ж вони невдячні свині,ці футболісти,набрехали президенту!!! Ну а Динамо вже стало кузнею трен...

17:54 — alefteev77

Игроки пообещали президенту клуба выйти в Лигу Чемпионов и обманули его. Представляете уровень та...