Эшли Барти – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 16 августа, на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоятся матчи 1/4 финала.
У женщин первыми начнут австаралийка Эшли Барти (№2 WTA) и гречанка Мария Саккари (№33 WTA).
Матч начнется в 18:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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