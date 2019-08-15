Цинциннати. Людмила Киченок не вышла в 1/4 финала парного турнира

27-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться в 1/4 финала парного турнира в Цинциннати.
Киченок в паре с 22-летней латвийской теннисисткой Еленой Остапенко в двух сетах проиграла чешско-словацкому дуэту Градецкая/Клепач — 2:6, 3:6.
Поединок длился 1 час 10 минут.
Источник — Sport.ua
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