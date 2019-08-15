Цинциннати. Людмила Киченок не вышла в 1/4 финала парного турнира

03:39 — Stanislav Matusevych

И на 4 утра этот матч поставили(( Лечь спать завтра на фарт, что ли?

03:00 — relax-1984

Ой, на 100% согласен!!! Не верю, что обе поберегут силушку, а будет принципиальный матч! И для ме...