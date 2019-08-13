Сергей СТАХОВСКИЙ: «Молодые игроки в Украине есть»

14-15 сентября сборная Украины в Будапеште проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о молодых теннисистах, которые могут помочь команде:
«У нас есть двое юных теннисистов, Илья Белобородько уже выступал за сборную, а Эрик Ваншельбойм, как мне кажется, будет ехать с нами в Будапешт.
Молодые игроки есть, но перейти в мужской теннис из юниорского на самом деле очень трудно. Это год, два, три-четыре».
Источник — ТК Киев
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