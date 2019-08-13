Сергей СТАХОВСКИЙ: «Молодые игроки в Украине есть»

14-15 сентября сборная Украины в Будапеште проведет матч Кубка Дэвиса против Венгрии. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о молодых теннисистах, которые могут помочь команде:

«У нас есть двое юных теннисистов, Илья Белобородько уже выступал за сборную, а Эрик Ваншельбойм, как мне кажется, будет ехать с нами в Будапешт.

Молодые игроки есть, но перейти в мужской теннис из юниорского на самом деле очень трудно. Это год, два, три-четыре».