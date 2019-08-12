Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
В матче первого круга 19-летняя украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA). Встреча пройдет вторым запуском вечерней сессии на корте Grandstand после матча ATP Кирьос - Сонего. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против Анастасии Севастовой (№11 WTA) или Светланы Кузнецовой (№153 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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