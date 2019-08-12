Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:08 — jekаfunny

нет, Беседин такое же полено как и защитники Шахтера, кроме Исмаили ну и возможно Матвиенко

12:07 — Atlos

Ты ещё скажи что Беседин топ форвард мирового уровня . Не зря в сборной гл...

12:05 — jekаfunny

не только, но "Вся Украина" -это очень смешно, ахахахахах, смешно от загаражного слушать про кру...

12:03 — jekаfunny

о ВаДо с самого утра не похмелился где тебя так общаться учили , чудо ?

11:57 — dyryavo_s_dnepra

Ты наверно не сильно удивишься, когда узнаешь что за Шахтер болеют не только на востоке, как и за...

11:56 — ВВВ

А ти дебіл і мінусодрочер!!! Тебе не чіпають і ти вбоге не лізь!!!