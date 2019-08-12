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Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Цинциннати

  • 12.08.2019 11:59
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В ночь с понедельника на вторник вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA). Встреча пройдет вторым запуском вечерней сессии на корте Grandstand после матча ATP Кирьос - Сонего. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Анастасии Севастовой (№11 WTA) или Светланы Кузнецовой (№153 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 12:05
    0
    Ну от, Цинцинаті це не Торонто, і ніхто наших дівчат вже не ставит у зручний для нас час
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.08.2019 12:05
    0
    Ну от, Цинцинаті це не Торонто, і ніхто наших дівчат вже не ставит у зручний для нас час
    Ссылка
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