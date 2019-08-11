Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 августа состоится финальный поединок на хардовом Мастерсе в Монреале.
В матче за титул сразятся первый сеяный Рафаэль Надаль (Испания) и Даниил Медведев (Россия). Медведев сыграет дебютный финал Мастерсов, Надаль может выиграть свой 35-й титул данной категории.
Начало в 23:00 по Киеву.
Это будет первая встреча теннисистов.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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