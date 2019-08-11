Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мораес вовремя опомнился и сейчас не жалеет ни о чём,главное вовремя уйти с утопии,когда не скем ...

ИзвИнился. Писать грамотно учиться скорее всего уже поздно, хоть попроси кого-то включить проверк...

22:23 — Bolshoi

Ее и десять лет не тренируй, а она будет играть всё также. Это бразильцы, они играют в футбол зна...

22:20 — zzg77

На данный момент в Европе только «Шахтер» и «Манчестер Сити» выделяются такой игрой - какой бред ...

22:19 — Bolshoi

22:18 — Bolshoi

Основу Шахтёра составляют игроки Металлиста