Монреаль. Надаль и Медведев разыграют титул

В субботу состоялись полуфинальные поединки на хардовом Мастерсе в Монреале.

Если быть точнее, то состоялся только матч между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Даниил победил в двух сетах, обеспечил себе финал Мастерса и звание первой ракетки своей страны со следующей недели.

В другом матче первый сеяный испанец Рафаэль Надаль на отказе прошел француза Гаэля Монфиса.

Монреаль. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:1, 7:6(6)

Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – отказ

Финальный поединок состоится в воскресенье, 11 августа. Начало в 23:00 по Киеву.

Отметим, что Медведев сыграет дебютный финал Мастерсов, Надаль может выиграть свой 35-й титул данной категории.