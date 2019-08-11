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Монреаль. Надаль и Медведев разыграют титул

Испанец прошел на отказе Монфиса, россиянин одолел своего соотечественника Хачанова

  • 11.08.2019 13:23
  • 601 просмотр
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Монреаль. Надаль и Медведев разыграют титул
© Coupe Rogers. Гаэль Монфис
В субботу состоялись полуфинальные поединки на хардовом Мастерсе в Монреале.
 
Если быть точнее, то состоялся только матч между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Даниил победил в двух сетах, обеспечил себе финал Мастерса и звание первой ракетки своей страны со следующей недели.
 
В другом матче первый сеяный испанец Рафаэль Надаль на отказе прошел француза Гаэля Монфиса.
 
Монреаль. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:1, 7:6(6)
Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – отказ
 

Финальный поединок состоится в воскресенье, 11 августа. Начало в 23:00 по Киеву.
 
Отметим, что Медведев сыграет дебютный финал Мастерсов, Надаль может выиграть свой 35-й титул данной категории.
 
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Источник — Sport.ua

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