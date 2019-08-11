Монреаль. Надаль и Медведев разыграют титул

В субботу состоялись полуфинальные поединки на хардовом Мастерсе в Монреале.
Если быть точнее, то состоялся только матч между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Даниил победил в двух сетах, обеспечил себе финал Мастерса и звание первой ракетки своей страны со следующей недели.
В другом матче первый сеяный испанец Рафаэль Надаль на отказе прошел француза Гаэля Монфиса.
Монреаль. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:1, 7:6(6)
Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – отказ
Финальный поединок состоится в воскресенье, 11 августа. Начало в 23:00 по Киеву.
Отметим, что Медведев сыграет дебютный финал Мастерсов, Надаль может выиграть свой 35-й титул данной категории.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.