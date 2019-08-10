Монреаль. Надаль вышел в 1/2 финала, матч Монфиса отложен

Состоялись три из четырех четвертьфинальных поединков на хардовом турнире в Монреале.

В 1/2 финала вышел Рафаэль Надаль, который одолел Фабио Фоньини, уступив при этом в первом сете. Кроме того, в полуфинал вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов.

А вот поединок Гаэля Монфиса и Роберто Баутисто-Агута отложен из-за дождя. Победитель встретится с Надалем.

Монреаль. 1/4 финала



Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини 2:6, 6:1, 6:2



Карен Хачанов - Александр Зверев 6:3, 6:3



Даниил Медведев - Доминик Тим 6:3, 6:1



Гаэль Монфис - Роберто Баутиста-Агут (отложен из-за дождя)



1/2 финала



Рафаэль Надаль - Гаэль Монфис/Роберто Баутиста-Агут



Карен Хачанов - Даниил Медведев