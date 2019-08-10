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Монреаль. Надаль вышел в 1/2 финала, матч Монфиса отложен

Четверка лучших поборется за титул

  • 10.08.2019 10:11
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Монреаль. Надаль вышел в 1/2 финала, матч Монфиса отложен
© marca.com

Состоялись три из четырех четвертьфинальных поединков на хардовом турнире в Монреале.

В 1/2 финала вышел Рафаэль Надаль, который одолел Фабио Фоньини, уступив при этом в первом сете. Кроме того, в полуфинал вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов.

А вот поединок Гаэля Монфиса и Роберто Баутисто-Агута отложен из-за дождя. Победитель встретится с Надалем.

Монреаль. 1/4 финала

Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини 2:6, 6:1, 6:2

Карен Хачанов - Александр Зверев 6:3, 6:3

Даниил Медведев - Доминик Тим 6:3, 6:1

Гаэль Монфис - Роберто Баутиста-Агут (отложен из-за дождя)

1/2 финала

Рафаэль Надаль - Гаэль Монфис/Роберто Баутиста-Агут

Карен Хачанов - Даниил Медведев

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 10.08.2019 10:54
    0
    Рафа,вперед!
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 10.08.2019 10:54
    0
    Рафа,вперед!
    Ссылка
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