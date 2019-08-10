Монреаль. Надаль вышел в 1/2 финала, матч Монфиса отложен

Состоялись три из четырех четвертьфинальных поединков на хардовом турнире в Монреале.
В 1/2 финала вышел Рафаэль Надаль, который одолел Фабио Фоньини, уступив при этом в первом сете. Кроме того, в полуфинал вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов.
А вот поединок Гаэля Монфиса и Роберто Баутисто-Агута отложен из-за дождя. Победитель встретится с Надалем.
Монреаль. 1/4 финала
Рафаэль Надаль - Фабио Фоньини 2:6, 6:1, 6:2
Карен Хачанов - Александр Зверев 6:3, 6:3
Даниил Медведев - Доминик Тим 6:3, 6:1
Гаэль Монфис - Роберто Баутиста-Агут (отложен из-за дождя)
1/2 финала
Рафаэль Надаль - Гаэль Монфис/Роберто Баутиста-Агут
Карен Хачанов - Даниил Медведев
Источник — Sport.ua
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