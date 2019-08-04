ATP Вашингтон. Кирьос одолел Циципаса в полуфинале

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP 500 в Вашингтоне.
Эпатажный австралиец Ник Кирьос с напряженном матче переиграл грека Стефаноса Циципаса, одолев соперника на тай-брейке третьего сета.
В другом полуфинале молодой россиянин Даниил Медведев без проблем разобрался с немцем Питером Гойовчиком.
Вашингтон. Полуфиналы
Даниил Медведев (Россия) – Питер Гойовчик (Германия) – 6:2, 6:2
Ник Кирьос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 3:6, 7:6(7)
Источник — Sport.ua
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