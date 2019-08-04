ATP Вашингтон. Кирьос одолел Циципаса в полуфинале

17:23 — Whitesnake

Гент победил Эйпен 6-1,Безус забил два,Яремчук один(пенальти) -МОЛОДЦЫ

17:23 — AK_228

Ничего нового у тебя... все так же тупо, глупо и не смешно.. как будто бы и не прошло 5-7 лет

17:22 — Vipfishman2

О , уродливый кротохорь вылез ... мутационная ошибка природы , ты уже поинтересовался у своих род...